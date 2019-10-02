تحذير من وجود ثغرة أمنية في حزمة LibreOffice

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 حزمة LibreOffice كتب متابعات_الخليج 365 حذر المكتب الاتحادي الألماني لأمان تكنولوجيا المعلومات من وجود ثغرة أمنية في حزمة البرامج المكتبية LibreOffice مفتوحة المصدر.

Advertisements وأوضح الخبراء الألمان أن الثغرة الأمنية تتيح للقراصنة إمكانية تسريب أكواد ضارة إلى الكمبيوتر، في حال فتح المستخدم أحد ملفات LibreOffice المزيفة. ولمنع حدوث ذلك، شدد المكتب على ضرورة ترقية حزمة البرامج المكتبية LibreOffice إلى الإصدار الآمن رقم 6.2.5 أو أعلى.

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