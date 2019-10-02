تحذير من وجود ثغرة أمنية في حزمة LibreOffice

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
حزمة LibreOffice
كتب
متابعات_الخليج 365
حذر المكتب الاتحادي الألماني لأمان تكنولوجيا المعلومات من وجود ثغرة أمنية في حزمة البرامج المكتبية LibreOffice مفتوحة المصدر.
وأوضح الخبراء الألمان أن الثغرة الأمنية تتيح للقراصنة إمكانية تسريب أكواد ضارة إلى الكمبيوتر، في حال فتح المستخدم أحد ملفات LibreOffice المزيفة.
ولمنع حدوث ذلك، شدد المكتب على ضرورة ترقية حزمة البرامج المكتبية LibreOffice إلى الإصدار الآمن رقم 6.2.5 أو أعلى.
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