شركة فيسبوك تواصل تطوير جهازها الجديد لإجراء مكالمات الفيديو من أجهزة التلفزيون

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

فيس بوك

كتب متابعات_الخليج 365

تواصل شركة فيسبوك تطوير جهازها الجديد لإجراء مكالمات الفيديو من أجهزة التلفزيون، والذي من المفترض إطلاقه هذا الخريف.



وتفيد التقارير بأن عملاقة التواصل الاجتماعي قد تواصلت مع نيتفليكس وديزني وأمازون وHulu وHBO وغيرها من الشركات الإعلامية في سبيل الحصول على دعم يتعلق بوضع خدمات البث على هذا الجهاز، وفقاً لـ "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وبحسب مستندات المشروع، فإن الجهاز يستخدم تقنية الاتصال المرئي نفسها الموجودة في مكبر الصوت المنزلي الذكي المجهز بكاميرات من فيسبوك، والذي يطلق عليه اسم (Portal).

ويأتي الجهاز الجديد، الذي يطلق عليه داخليا اسم كاتالينا (Catalina)، مزودا بخدمات الفيديو عن بعد والبث الفعلي، على غرار منصات التلفزيون الأخرى مثل (Apple TV) أو (Roku) أو (Fire TV).

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وكانت التقارير الإخبارية الصادرة في العام الماضي قد كشفت عن خطط فيسبوك لتصنيع جهاز متصل بالتلفزيون، لكن دون الإبلاغ عن نهج الشركة تجاه الشركات الإعلامية وخططها المتعلقة بتاريخ الإصدار في الخريف.

ويتيح الجهاز للعملاء توصيل كاميرا بأعلى أجهزة التلفزيون الخاصة بهم مما يلغي الحاجة إلى جهاز مخصص للدردشة المرئية.

وأكدت فيسبوك في وقت سابق بأنها تعتزم إصدار أشكال جديدة من المنتجات التي تحمل علامتها التجارية (Portal) في وقت لاحق من هذا العام.

وجاء التأكيد على لسان أندرو بوسورث Andrew Bosworth، نائب رئيس فيسبوك للواقع المعزز والافتراضي، والذي قال: إن الشركة لديها الكثير لتكشف عنه لاحقًا هذا الخريف فيما يتعلق بعلامتها التجارية (Portal).

ومن المفترض وصول خدمة البث (+Disney) في الثاني عشر من شهر نوفمبر، وتريد كل شركة تصنع أداة بث مباشر أن تكون من بين تطبيقاتها في أسرع وقت ممكن.