شركة لينوفو الصينية تعلن عن إطلاق كمبيوترها اللوحي Tab M8 الجديد

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 جهاز كتب متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة لينوفو الصينية عن إطلاق كمبيوترها اللوحي Tab M8 الجديد.

Advertisements وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر يعتمد على الإصدار 9.0 (Pie) من نظام تشغيل «أندرويد»، ويمتاز بشاشة قياس ثماني بوصات تعمل بدقة وضوح (1280 * 800) بيكسل مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 أو 3 غيغابايت، ومعالج ميديا تيك A22 Tab مع تقنية LTE. كما تشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة داخلية سعة 16 أو 32 غيغابايت. وتروج الشركة الصينية للكمبيوتر اللوحي الجديد من خلال تجهيزه ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، وبالتالي فإنه يمتاز بفترة تشغيل طويلة للغاية. وأعلنت «لينوفو» أن سعر Tab M8 يبلغ 109 دولارات (نحو 400 درهم).

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