بالأرقام.. حجم الانفاق على تقنية المعلومات بحلول عام 2020

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

شكري عيد

كتب متابعات_الخليج 365

توقع المدير العام لـ "سيسكو" منطقة الخليج العربي، شكري عيد أن يبلغ إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 163 مليار دولار بحلول عام 2020، ما يسهم بازدياد وعي المؤسسات بضرورة وجود بنية تحتية رقمية متطورة كي تتمكن من تحقيق أهدافها.



وقال شكري على هامش مشاركة سيسكو في معرض جيتكس إن المهم التركيز على التحول الرقمي، وامتلاك الخبرة، والحلول المتقدمة اللازمة، لتسهيل الانتقال السلس والفاعل إلى بنية تحتية رقمية.

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وتستعرض سيسكو خلال "أسبوع جيتكس للتقنية" مجموعتها الحديثة من التقنيات المصممة لتسريع وتطوير الأجندة الرقمية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء.

وتحت شعار "تجارب حية للرقمنة الإحلالية"، تكشف سيسكو لزوارها في جيتكس 2019 عن مجموعة من الحلول الذكية، فضلاً عن منصات استعراضية مبهرة تعكس تجاربها ومبادراتها مع العملاء، حيث أكدت الشركة بأنها صممت للتمكين من إنشاء "بيئة رقمية أكثر ذكاءً"، قادرة على تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين المؤسسات والجماهير المستهدفة.

وستكشف "سيسكو" خلال معرض جيتكس عن الابتكارات في إطار مفهوم "التنقل المتصل"، الذي يهدف إلى تزويد مرتادي وسائل النقل بمزيد من المعلومات والخدمات العصرية المواكبة لتطلعاتهم. وتسلّط الضوء على الطرق التي تساعد بها الشركة في تحويل أساليب التعليم، ستوضح مبادرة سيسكو "فصول المستقبل" قدرات التعاون وإيجاد حلول لزيادة الكفاءة وتحسين خبرات الطلاب والمعلمين والموظفين.