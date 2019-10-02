شركة ريزر الأميركية تعلن عن إطلاق سماعة رأس جديدة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

سماعة

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة «ريزر» الأميركية عن إطلاق سماعة رأس جديدة لأصحاب جهاز الألعاب «مايكروسوفت إكس بوكس وان».



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وأوضحت الشركة أن السماعة (Nari Ultimate for Xbox One) تمتاز باستجابة لمسية عن طريق تقنية (HyperSense)، التي تقوم بتوليد استجابة محسوسة في الوقت الحقيقي بمساعدة مشغلات لمسية.

وأضافت أنه يتم تحويل الإشارات الصوتية في السماعة الجديدة إلى اهتزازات ديناميكية، حتى يتمكن المستخدم من معايشة تجربة الألعاب عن قرب، مشيرة إلى أنه من خلال الاستجابات اللمسية، يمكن للإشارات الصوتية أن تحاكي الحركة في الألعاب بدقة.

وذكرت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية للسماعة تشتمل على وسادات أذن من «الميموري فوم» المريح، إضافة إلى «ميكروفون» قابل للخلع مع وظيفة كتم الصوت، ومنظم لضبط درجة حساسية تقنية (HyperSense)، فضلاً عن منظم لضبط توازن اللعب/‏‏الدردشة. ولفتت إلى أن سماعة الرأس الجديدة تتصل بجهاز الألعاب لاسلكياً، دون أي مستقبلات إضافية.