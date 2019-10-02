العراق يأمر بتعليق عمل قنصليته في إيران

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، تعليق العمل في قنصلي العراق بمدينة مشهد الإيرانية على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين.
وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان له: «وزير الخارجية محمد على الحكيم وجّه بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين».
وكانت أجهزة الأمن الإيرانية قد اعتقلت موظفين عراقيين مبتعثين من وزارة الخارجية العراقية بمهمة رسمية إلى مدينة مشهد.
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