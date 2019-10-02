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العراق يأمر بتعليق عمل قنصليته في إيران

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دبي - بواسطة محمد فارس © Murtadha Sudani/Anadolu Agency via Getty Images BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 01: Iraqi demonstrators try to enter Green Zone as they gather for a demonstration against Iraqi government in Baghdad, Iraq on October 01, 2019. (Photo by Murtadha Sudani/Anadolu Agency via Getty Images)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، تعليق العمل في قنصلي العراق بمدينة مشهد الإيرانية على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان له: «وزير الخارجية محمد على الحكيم وجّه بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين».

وكانت أجهزة الأمن الإيرانية قد اعتقلت موظفين عراقيين مبتعثين من وزارة الخارجية العراقية بمهمة رسمية إلى مدينة مشهد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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