شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..حار ضبابى بالبحرين.. أمطار غزيرة بالسعودية.. وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأربعاء، طقس حار نسبيا/، وسط أمطار غزيرة، على معظم الأنحاء بالسعودية ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس المتوقع، اليوم، فى مملكة البحرين سيكون ضباب خفيف فى بعض المناطق في البداية، ولكنه حار مع بعض السحب، ويكون رطباً خلال الليل، وتصل درجة الحرارة: العظمى 42 مْ، و الصغرى 29 مْ.

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها, فى حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الغربية من منطقة حائل والجنوبية من منطقة تبوك, كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة، وتصل العظمى 41 درجة.

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الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً خاصة على السواحل من الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتصل العظمى إلى 38 درجة.

الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 42 درجة مئوية.