شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة، ومصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية، وتساقط البرد، وانعدام للرؤية الأفقية، كما تؤدى إلى جريان السيول فى الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان، وبحرة وخليص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت الهيئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساءً هذا اليوم.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة فى مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.