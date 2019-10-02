ولى العهد السعودى ورئيس جنوب أفريقيا يستعرضان هاتفيا العلاقات بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية اتصالا هاتفيا، من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. وحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات. Advertisements

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