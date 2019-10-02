شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: وجود القوات الأمريكية فى سوريا يمنع القضاء على الإرهابيين فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو لجنة شؤون الدفاع والأمن فى مجلس الفيدرالية الروسى فرانتس كلينتسيفيتش، أن عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها وإخراج المهجرين السوريين من مخيم الركبان يشكل تغطية واضحة وعلنية للإرهابيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وقال السيناتور الروسى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إن وجود القوات الأمريكية غير الشرعى فى سوريا هو السبب الرئيس إن لم يكن السبب الوحيد لمنع القضاء النهائى للإرهاب فيها مضيفا أنه كان هذا الأمر واضحاً بالنسبة لنا منذ سنوات عديدة ولكن الأمريكيين توقفوا الآن حتى عن إخفاء أفعالهم وبات الحديث يدور عن التغطية العلنية للإرهابيين”.

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ولفت السيناتور الروسى إلى أنه عند الإشارة فى الواقع العملى إلى أماكن النشاط الأكبر للإرهابيين فى سورية يكون نفس أمكنة وجود القوات الأمريكية.

وكانت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين أعلنت فى وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة أحبطت خطة إخراج المدنيين من مخيم الركبان بسبب عدم تنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص الأمر الذى يبقى آلاف القاطنين فى المخيم محتجزين فيه فى ظل ظروف قاسية تهدد حياة الكثيرين منهم.