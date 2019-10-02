جوجل تطلق تطبيقا يتصل تلقائياً بالطوارئ عند تعرضك لحادث

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جوجل تطلق تطبيقا يتصل تلقائيا بالطوارئ عند تعرضك لحادث
الأربعاء 2 أكتوبر 2019
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متابعات_الخليج 365
أطلقت جوجل تطبيق جديد للسلامة، والذي سيمكنه اكتشاف حوادث السيارة بمساعدة أجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك مقياس التسارع وحتى الميكروفون، حيث ستحاول هواتف Pixel اكتشاف أي حادث.
نقلاً عن موقع “TheVerge” الأمريكي، أنه في حالة حدوث حادثة سوف يصدر الهاتف صوت التنبيه عاليا، وإذا لم يكن هناك استجابة فسيتصل تلقائيًا بالرقم 911 ويوفر موقعك لخدمات الطوارئ في الولايات المتحدة.
وقالت جوجل أن التطبيق يستخدم موقع الهاتف ومستشعرات الحركة والصوت المحيط من الميكروفون للتاكد من وقوع حادث، مثل الاستماع لصوت الزجاج المكسور أو الاصطدامات والتي يمكن للمساهعد الصوتى سماعها.
ولكن تحذر الشركة أيضاً من الأنشطة عالية التأثير قط تنشط ميزة الكشف عن حوادث السيارات، في وقتها يتعين علي المستخدم الضغط على " أنا بخير" لإيقاف مكالمة الطوارئ.
ومن الجدير بالذكر أن التطبيق أيضاً سيمكنك من إرسال رسالة إلى الطوارئ الخاصة بك تلقائياً إذا وجدت نفسك في موقف خطير وتحتاج للمساعدة وليس فقط عند وقوع حادثة.
تكشف جوجل أن الميزة ستتوفر فقط في الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يظهر هذا التطبيق كأول تجربة جديدة لبرامج Pixel 4 قبل التوسع إلى أجهزة Pixel الأقدم.
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