القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن قناصي الجماعة استهدفوا قوات من الجيش اليمني في مديرية حرض وجنوب مديرية حيران شمال غربي حجة.
وأكدت أن عمليات القنص أسفرت عن سقوط 9 جنود بين قتيل وجريح.
إلى ذلك، شنت "أنصار الله" قصفاً بـ 3 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات"، وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للجيش في مديرية حيران.
وحسب "أنصار الله"، حقق القصف الصاروخي إصابات مباشرة في صفوف التجمعات العسكرية المستهدفة.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس / آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. "أنصار الله": 9 قتلى وجرحى من العسكريين بعمليات قنص شمال حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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