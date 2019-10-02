دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ترد على المكالمات.. تعرف على مميزات سترة جوجل الجديدة

طورت شركة جوجل الأمريكية وليفايس لصناعة الملاعبس، سترات مزودة بالتكنولوجيا تحمل اسم "جاكيت تراكر"؛ حيث لا تزال التقنية الأساسية وراء السترة تعتمد على "علامة" أو "منصة" تدعم تقنية بلوتوث والتي يتم تثبيتها في الكفة اليسرى للسترة.

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تعمل بمثابة لوحة اللمس حتى تتمكن من التحكم في الموسيقى وعدد قليل من التطبيقات الأخر عبر السترة ذاتها.

وبجانب التحكم في الموسيقى والرد على المكالمات، سترة جوجل الجديدة تجعلك قادرًا على استخدام الإيماءات لالتقاط صورة شخصية لهاتفك أو تشغيل مساعد غوغل أو الحصول على نظرة عامة على يومك استنادًا إلى التقويم وظروف حركة المرور الحالية.

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وحسبما أورد موقع ماشابل، فأن السترة أيضًا بها ميزة تحمل اسم "دائمًا معًا"؛ حيث بإمكانها إرسال تنبيهًا إليك إذا انفصلت عن هاتفك أثناء ارتداء السترة.المزيد:

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