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رئيس مجلس الأمن يدعو لرفع العقوبات الدولية عن السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المندوب الدائم لجمهورية جنوب إفريقيا جيرى ماثيوز ماتجيلا، الذى يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الأمن الدولى، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان، منذ عام 2005.

 

وقال ماتجيلا، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، ونقلته شبكة روسيا اليوم: "نحن مع رفع العقوبات، لمساعدة السودان فى مرحلته الانتقالية التى يمر بها حاليا".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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