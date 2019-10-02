شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمن يدعو لرفع العقوبات الدولية عن السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المندوب الدائم لجمهورية جنوب إفريقيا جيرى ماثيوز ماتجيلا، الذى يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الأمن الدولى، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان، منذ عام 2005.
وقال ماتجيلا، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، ونقلته شبكة روسيا اليوم: "نحن مع رفع العقوبات، لمساعدة السودان فى مرحلته الانتقالية التى يمر بها حاليا".
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