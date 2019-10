بالفيديو.. "فأر" يثير الذعر في البيت الأبيض

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

وكان بيتر ألكساندر، مراسل البيت الأبيض لشبكة "إن بي سي"، الضحية الأولى للحيوان الصغير.

وقال ألكساندر في تغريدة: "في أخبار أخرى: فأر سقط حرفيا من السقف في قاعتنا بالبيت الأبيض ونزل على حاسوبي الخاص".

وقام جيش صغير من المراسلين والمنتجين والمصورين دون جدوى بالمطاردة في قاعة المؤتمرات الصحفية، أملا في صيد القارض، فيما خلق الحدث ضجة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة، قالت شانون بيتيكتس، مراسلة شبكة "إن بي سي نيوز": "الأمر الأكثر إثارة في غرفة الإحاطة داخل البيت الأبيض منذ أشهر".

ودفع الحدث مؤيدي ومنتقدي الرئيس دونالد ترامب إلى الولوج بسرعة عبر "تويتر"، لإعطاء تفسيراتهم للواقعة النادرة.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp