واتس آب تختبر ميزة إخفاء الرسائل في تطبيق الأندرويد

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

تقوم شركة واتس آب "WhatsApp" باختبار الرسائل المختفية، ظهرت الميزة كنسخة تجريبية في الإصدار 2.19.275 من تطبيق الأندرويد وتم رصدها بواسطة WABetaInfo.



وفي النسخة التجريبية، تتوفر الرسائل المختفية في محادثات المجموعة فقط، ويمكن ضبطها على التدمير الذاتي في غضون خمس ثوانٍ أو ساعة، ولا يمكنك تحديد رسائل فردية لتختفي فهي تختفي جميعًا أو لا تختفي أي منها.

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وعلى الرغم من أن الميزة غير متوفرة حتى الآن، فقد تكون رسائل التدمير الذاتي مفيدة لأي شخص يرسل معلومات حساسة، وأطلقت تليجرام Telegram مع القدرة على إرسال رسائل تختفي، لذلك في هذه الحالة يلعب فيس بوك اللحاق بالركب.

ويعمل واتس آب WhatsApp على تعزيز ميزات الأمان والخصوصية، وأصبح التشفير الآن مضمنًا، وفي العام الماضي، مدد WhatsApp الوقت الذي يحتاجه المستخدمون لإلغاء إرسال رسالة لمدة ساعة واحدة وثماني دقائق و16 ثانية، وكان هذا تحسنا على مدى الدقائق السبع التي كان المستخدمون يمتلكونها في السابق، حيث كان أقل من الـ 48 ساعة التي يتعين على مستخدمي Telegram حذفها ويمنح فيس بوك المستخدمين 10 دقائق لإلغاء إرسال الرسائل قبل قراءتها.

وهناك فرصة الآن لتتغير ميزة الرسائل المختفية قليلًا قبل أن تكون متاحة لجميع مستخدمي WhatsApp، حيث يقوم واتس آب WhatsApp أيضًا باختبار الميزات للحد من انتشار الأخبار المزيفة.