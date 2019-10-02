بالفيديو... أمطار مبكرة تغمر السعودية

وغمرت مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من كلية العلوم والآداب للبنات بالمجمع الأكاديمي بتهامة ظُهر، الثلاثاء؛ ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف في نفوس منسوبات وطالبات المجمع بعد ارتفاع منسوب المياه، وسقوط أجزاء من سقف إحدى القاعات، وفقا لموقع "سبق" السعودي.

وشهدت محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على آثارها بعض الأودية، فيما تواصلت الأمطار في الساعات الماضية على القرى الداخلية من المحافظة.



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يُذكر أن محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة ما زالت تشهد هطول أمطار متوسطة على القرى الداخلية.

وأكد خبير في الأرصاد الجوية، أن رطوبة الإعصار السابق "هيكا" الذي أثر على عمان رمى رطوبته إلى اليمن والسعودية، وتستفيد من هذه الرطوبة شبه الجزيرة العربية، وخصوصاً المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية وسواحلها بأمطار غزيرة. ومن المتوقع جريان السيول وتساقط البرد، وفقا لموقع "العربية".

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة ومكة، بينما تشهد مناطق الرياض وحائل رياح نشطة وسحب رعدية.