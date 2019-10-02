شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا بالسعودية بسبب العاصفة هيكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت السلطات السعودية بتعليق الدراسة فى مناطق جازان وصبيا بسبب العاصفة هيكا، حسبما ذكرت شبكة الوئام، ونشرت الشبكة عدة صور توضح مدى قوة تلك العاصفة، وتأثيرها على حركة المرور وشبكات الكهرباء.

وتواصلت توابع العاصفة الاستوائية هيكا هبوبها على محافظات منطقة جازان بالسعودية لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر هطول الأمطار الغزيرة ساعتين متواصلتين وخاصة على محافظات أبوعريش وضمد وأحد المسارحة والعارضة، فيما سالت أودية الدرب شمال جازان وتسببت فى قطع بعض الطرق واحتجازات مؤقتة لسكان قرى فى الدرب.



غرق الشوارع

وتسببت الأمطار فى ارتفاع منسوب المياه بالطرق والشوارع، وانقطاعات للكهرباء استمرت لساعات طويلة، ما نتج عنه استنفار تام للبلديات، والكهرباء، والدفاع المدني، والمرور.



ضباب وأمطار



سيول

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إغلاق الطرق



العاصفة هيكا