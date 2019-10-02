شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة بالإمارات يدشن بناء أول منزل بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بارك الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدء مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار فى العمليات الانشائية بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد لبناء أول منزل بهندسة معمارية تراثية على فى أرض المجمع، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها لمقر المجمع واطلع فيها على سير العمل فى المشروع، وتابع جانبا من عمليات البناء، واستمع من القائمين عليه من مشرفى ومسؤولى المجمع عن آخر التطورات والتقنيات المستخدمة فى تنفيذ المشروع، والشراكات القائمة بين المجمع والشركات المطورة والمؤسسات الأكاديمية.

وأوضح القائمون على مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لحاكم الشارقة خلال جولتهم فى موقع المجمع بأن المجمع يعمل على استقطاب شركات عالمية متخصصة فى انشاء الأبنية بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد اذ يتم بناء أول منزل بهندسة معمارية تراثية على أرض المجمع باستخدام هذه التقنية والتى تعد من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتعلقة بالبناء بالتعاون مع شركة "Cybe" الهولندية التى تعتبر من أبرز الشركات التى تمتلك هذه التقنية فى العالم، ويأتى هذا المشروع كثمرة للتعاون بين القطاع الحكومى والخاص والأكاديمى على أرض المجمع، حيث ستقوم شركة جينكو للمقاولات بتنفيذ العمل.

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وسيتم بناء المنزل بالكامل بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا فى هذا النوع من البناء وبتصميم يحاكى التراث الاماراتي، فى خطوة يطمح المجمع من خلالها لترسيخ مكانة الشارقة كوجهة مفضلة لهذا النوع من تقنيات البناء والهندسة المعمارية المستقبلية، فى الوقت الذى يشهد فيه قطاع البناء والتشييد تحوّلاً تدريجياً على المستوى العالمي.

كما تأتى هذه الخطوة فى إطار الجهود التى يبذلها مجمع الشارقة للبحوث والابتكار للتعريف بواحدة من أهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وهى الطباعة الثلاثية الأبعاد، من خلال خلق بيئة سباقة وداعمة للتجارب والأبحاث فى مجال التقنيات المستقبلية للبناء، عبر إجراء التجارب العديدة لتطوير بعض تقنيات المبانى الحديثة ومنها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والتى تعد من أبرز طرق البناء المستقبلية المبتكرة التى يعول عليها للإسهام فى صنع وحدات سكنية متكاملة من خلال نماذج رقمية المكونات، كما يتطلع من خلال استخدام هذه التقنية مستقبلاً إلى خفض تكاليف الجمع والنقل والبناء.

وكان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى قد التقى بعدد من الطلبة الباحثين من كلية الهندسة فى الجامعة الأمريكية فى الشارقة وحثهم على ضرورة انتهاز الفرصة بوجود هذا المجمع وبالشراكات التى يقيمها مع كبريات المؤسسات البحثية والتكنولوجية والابتكارية داعياً إياهم للإقدام والمثابرة والاحتكاك مع هذه المؤسسات والاهتمام بالجانب البحثى حتى يكونوا خريجين جاهزين لخدمة أوطانهم كل فى مجاله وتخصصه.