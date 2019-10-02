اليمن.. الحوثي: مستعدون للتشاور مع كندا بشأن مدرعاتها المحروقة

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "حاضرون للتشاور مع كندا فيما يخص المدرعات وبالأخص المحروقة".

واشترط الحوثي، للتشاور مع كندا "إذا اعترفت بانتهاك القوانين وصححت موقفها تجاه الشعب اليمني".

وكانت صحيفة "أوتاوا سيتزن" الكندية، قالت: "إن السعودية مدينةٌ لكندا بمبلغ مليار دولار، قيمة مركبات خفيفة تعد جوهرة أسطول المركبات المدرعة التابع للقوات العسكرية الكندية".