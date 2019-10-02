شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية على محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، شملت (سوق العين , والمرقبان , وحقال , وبنى هلال , والجائزة , والضهيا ,وأتانه , وسلبه , وصوانة , والحجرة، والمرتفعات الجبلية , وبعض القرى والهجر)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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