شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدين طرد الحوثيين لممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى بشدة إقدام مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى اليمن العبيد أحمد العبيد، وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع بعد دقائق من هبوطها بمطار صنعاء الدولى.

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وعدّ وزير الإعلام اليمني، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، أن ما قامت به مليشيا الحوثى الانقلابية من اعتداء ضد المسؤول الدولى عن ملف حقوق الإنسان فى اليمن تأكيدًا على مضيها فى تحدى المجتمع الدولى واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التى ارتكبتها المليشيا الإرهابية التابعة لإيران بما فى ذلك العنف الجنسى ضد النساء فى معتقلات الحوثى.

وطالب الإريانى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعلان الحقائق للعالم والرأى العام الدولى حول هذا التصرف الأرعن، وعدم التغطية على جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التى لم يسلم منها حتى مسؤولى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.