31 مصاباً باحتجاجات عنيفة في هونج كونج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطفت أعمال العنف في هونج كونج، أمس، الأضواء من الاحتفالات الضخمة في بكين؛ بمناسبة الذكرى السبعين لقيام النظام الشيوعي، مع إصابة 31 شخصاً بينهم اثنان إصابتهما خطرة. وفي حين كان نحو 15 ألف جندي يشاركون في عرض عسكري في قلب بكين، كان المتظاهرون «الداعمون للديموقراطية» على بعد نحو ألفي كلم جنوباً يتحدون مجدداً الشرطة، منددين بما يعدونه تزايد هيمنة الصين على هذه المنطقة الخاضعة للحكم الذاتي. ونزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج، واعتبرت الصدامات التي وقعت مع عناصر الشرطة الأعنف منذ بدء الاحتجاجات في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «التخفيف من حدة التوتر وخفض التصعيد وضبط النفس»، في حين نددت لندن باستخدام الشرطة للرصاص الحي ودعت الطرفين إلى «ضبط النفس».

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: إن التقارير الواردة بشأن استخدام الشرطة في هونج كونج ذخيرة حية خلال التظاهرات المناهضة للحكومة هو أمر «غير متناسب» ويمكن أن يزيد من التوتر في الإقليم الصيني. وقال راب: «في حين أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام العنف، فإن استخدام الذخيرة الحية غير متناسب، ويؤدي للمخاطرة بإشعال الوضع». وأضاف: «هذه الواقعة تؤكد الحاجة لإجراء حوار بناء؛ لمعالجة المخاوف المشروعة لشعب هونج كونج». (وكالات)