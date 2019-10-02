شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة استحضار روح التراث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

هل جرّبت بنفسك متعة تجديد دماء أدبنا الكلاسيكي؟ تعال نستضفْه في حياتنا اليوم، ليبدي آراءه ووجهات نظره في عالمنا، بيئتنا، شؤوننا وشجوننا، قريبها وبعيدها. هذا خير من أن نتجشم نحن عناء السفر إليه. هل تستطيع أن تصبر خمس دقائق من دون كهرباء وجوّال وشبكة عنكبوتية وتلفاز ومكيّف وسيّارة؟ رحماك يا رب. ما رأيك في قيس بن الملوّح؟ هل ستنطلي عليك حماقة وصفه بالمجنون؟ انظر إلى جميل بثينة مثلاً، لم ينعتوه بالجنون، وهو يقول هراء سخيفاً كهذا: «ألا ليتني أعمى أصمّ تقودني.. بثينة لا يخفى عليّ كلامها» حقاً! «إنها لا تعمى الأبصار». أمّا قيس فقد جعل ليلى تبرئ الأكمه: «ولو مسحت بالكف أعمى لأذهبت.. عماه وشيكاً ثم عاد بلا عمى».

يقيناً، لن نتدخّل في حبّه وهيامه بالعامريّة، فهذه حياتهما الخاصّة. زوّجوه أم ألقوا به إلى بيد دونها بيد، «يصطفلوا». اليوم يهمّنا أن نقرأ شعره بعدسات زماننا. مثلاً: عربيّاً، إقليميّاً ودوليّاً، اصطفافات ونزاعات، أضداد ونقائض، لكن المجنون يعيدنا إلى العقل: «وقد يجمع الله الشتيتين بعدما.. يظنّان كل الظن أن لا تلاقيا». الله يسمع منك، فنحن مللنا، ولا نقول «قرفنا». المشكلة هي أن الأستاذ المتهم بأن أسلاكه ضاربة، يحبطنا بأن أمراضنا السياسية حبالها طويلة: «ألا إن أدوائي بليلى قديمةٌ.. وأقتل أدواء الرجال قديمها»، فعلينا القول: «وأقتل أدواء النظام قديمها»: التقاعس السياسي والاقتصادي والفكري، التنموي عموماً. الكسل وإهمال الطاقات ومواهب الأدمغة والكفاءات، تشلّ إرادات الشعوب وطموح الأوطان، فكأن شاعرنا يقول على لسان النظام العربي: «لياليَ أعطيت البطالة مقودي.. تمرّ الليالي والسنون ولا أدري». جانب كبير من هذا التقصير، مردّه إلى أن العلاقات بالقوى العظمى، توهم السياسيين أحياناً بأنها سمن على عسل، فتخفى على الطرف غير المتكافئ في القوة، الفوارق النجومية في الأهداف الاستراتيجيّة، في ضحى الغد يستبين أن الطريق ليس واحداً، يقول قيس: «صديقٌ لنا، فيما نرى، غير أنها.. ترى أن حبّي قد أحلّ لها قتلي». العلاقات الدولية لا تخلو من قلّة الأدب: «حلال لليلى شتمنا وانتقاصنا.. هنيئاً ومغفورٌ لليلى ذنوبها». هنا يقظة كبرياء الرشد: «فيا عجباً، ما أشبه اليأس بالمنى.. وإن لم يكونا عندنا بسواء»، قال: عندنا، تضخّم الأنا فاق المتنبي.

لزوم ما يلزم: النتيجة السباقية: هذه مسابقة قيسيّة، يقول فيها: «أحبّ من الأسماء ما وافق اسمها.. وأشبهه أو كان منه مدانيا»، فما الأسماء التي توافق اسم ليلى وتشبهه وتدانيه؟

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