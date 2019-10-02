الأردن: حملة اعتقالات ضد شخصيات «إخوانية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، خلال الأيام الماضية، 3 أعضاء في حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان»، غير المرخصة، بتهمة الانتماء لتنظيم محظور، فيما تضاربت التصريحات بشأن كسر إضراب المعلمين.

وقالت مصادر أمنية ل«موقع 24»، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت مقداد الشيخ منذ 3 أسابيع، كما اعتقلت القياديين في الحزب سليمان المساعيد ومنير عقل، الخميس الماضي.

وفيما لم توجه السلطات أي تهمة للمعتقلين حتى الآن، يقول ذووهم إن الأمن أبلغهم عند اعتقالهم أن التهمة هي الانتماء لتنظيم محظور.

ويخشى «الإخوان» حملة اعتقالات ضد كوادرهم في ظل اتهامات تواجههم بالوقوف وراء إضراب المعلمين الذي يكمل غداً الخميس شهراً كاملاً، خصوصاً أن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة عضو في «الجبهة».

وأصدر الحزب، أمس، بياناً استهجن فيه عدم تمكين رئيس اللجنة المحامي عبدالقادر الخطيب، والمحامي هشام الظاهر،من زيارة المعتقلين للمرة الثالثة.

من جهة أخرى، تضاربت التصريحات بشأن إضراب المعلمين، ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية التحاق الطلاب بمدارسهم، نفت نقابة المعلمين ذلك.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن عدداً كبيراً من الطلبة التحقوا بمدارسهم الحكومية في مختلف المناطق أمس.

لكن الوكالة نقلت عن طلبة وأولياء أمور أن «معلمين ومعلمات في عدد كبير من المدارس رفضوا السماح للطلبة بالدخول للفصول، وبقي بعضهم في الساحات، فيما طُلب منهم العودة لمنازلهم».

من جانبها، أعلنت الوزارة انتظام العملية التعليمية في 1014 مدرسة حكومية بشكل كلي وجزئي في مختلف محافظات المملكة.

في المقابل، أكدت النقابة أن «المعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام بأعداد المدارس التي كسرت الإضراب هي أرقام وهمية لا صحة لها»، ونشرت صفحة النقابة على «فيسبوك» صوراً لمعلمين من داخل مدارسهم، وهم يرفعون يافطات تؤكد تمسكهم بالإضراب.