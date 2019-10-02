«الاتحادية العليا» تحكم على مدانين في قضايا أمنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس الأول، حكمها في قضيتين أمنيتين.

فقد حكمت في الأولى على المتهم «ع.أ.ش.ب»، خليجي عمره 45 عاماً، بالسجن 15 سنة، عما أسند إليه من تهم، ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة المستخدمة في الجريمة، وإلزامه بالمصاريف القضائية، حيث أدين بتهمة الانضمام إلى تنظيمين إرهابيين (جبهة النصرة والقاعدة)، وتقديم أموال لهما لإعانتهما على تحقيق أهدافهما الإرهابية، مع علمه بحقيقة التنظيمين وأغراضهما وأهدافهما. كما وجهت إليه تهمة التعاون مع «جبهة النصرة» الإرهابية، رغم علمه بحقيقة التنظيم وغرضه وأهدافه؛ كما جاء في تحقيقات النيابة.

وجاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى المذكور، أنه تعاون، كذلك، مع تنظيم سري محظور في الإمارات، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم تواصل مع عناصر التنظيم السري المحظور، ونقل أموالاً لأعضائه الهاربين خارج الدولة، لضمان استمراره، على النحو المبين في تحقيقات النيابة.

وتضمنت لائحة الاتهام، أن المذكور يكون بذلك قد ارتكب الجناية المخالفة لمواد من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 وتعديلاته، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة على «ع.ر.س.أ» و«أ.ع.م.أ» و«أ.ر.ع.ل» خليجيين.. بالسجن 3 سنوات لكل منهم، وتغريم كل منهم 50 ألف درهم، وبمعاقبة «س.س.ض.أ» خليجي، بالسجن 7 سنوات، وبمصادرة الأسلحة والذخائر النارية المضبوطة مع المتهمين، ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة والمستخدمة في الجرائم المرتكبة وبإلزامهم بالمصاريف القضائية.

وجاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى المذكورين، أنهم تاجروا بالأسلحة النارية المختلفة العدد والأحجام، والطلقات النارية الصالحة للاستخدام، بأن باعوا الأسلحة والذخائر المبينة بالأوراق، بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة يخولهم لذلك. (وام)