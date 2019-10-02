رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي يهنئون رئيس الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية؛ بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينج.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهاني لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية بمناسبة اليوم الوطني السبعين.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نهنئ جمهورية الصين حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السبعين.. تجمعنا مع الصين علاقات تاريخية واستراتيجية متينة تسهم في تحقيق الاستقرار والرفاه والسلام».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الصيني بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال عبر «تويتر»: «أهنىء صديقي الرئيس شي جين بينغ وشعبه الصديق بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.. تربطنا علاقات صداقة وتعاون وثيقة مع الصين تعززها تطلعات ورؤى مشتركة لمستقبل بلدينا وتعاونهما في تحقيق الازدهار والاستقرار.. تمنياتنا مزيداً من التقدم للشعب الصيني الصديق».

كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، التهاني للشعب الصيني، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية.

وقال سموه عبر تويتر أمس: «نهنئ جمهورية الصين الشعبية والشعب الصيني بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية. الصين شريك أساسي لدولة الإمارات بحجم تجارة يفوق 200 مليار درهم، وأكثر من 4000 شركة صينية في الإمارات، وأكثر من مليون سائح صيني يطلقون على الإمارات بلدهم الثاني».

وتزين «برج خليفة»، أطول برج في العالم، أمس بعلم الصين، فيما كشف «دبي فستيفال سيتي مول»، أمس، عن انضمامه إلى كبرى المعالم السياحية في دبي؛ للاحتفاء باليوم الوطني لجمهورية الصين الشعبية.

كما يحتفل «دبي مول» باليوم الوطني ال70 لجمهورية الصين الشعبية مع سلسلة من الأنشطة والاحتفالات المميزة، التي تتزامن مع عطلة «الأسبوع الذهبي» الوطنية الصينية في أجواء عائلية مميزة.