بومبيو يتهم الديمقراطيين بترهيب الدبلوماسيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت أمس الثلاثاء، تداعيات فضيحة «المكالمة الأوكرانية» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منافسه المحتمل جو بايدن، إذ كشفت صحف عن تورط وزير خارجيته، مايك بومبيو في المحادثة المثيرة للجدل، في الوقت الذي اتهم فيه الأخير الديمقراطيين ب«ترهيب» الدبلوماسيين الذين يريدون استجوابهم، في إطار التحقيقات الرامية لعزل ترامب، وطالبت بسببه لجان تحقيق خاصة، محامي ترامب، بتسليمهم وثائق تتعلّق بالقضية، واعترف الجمهوريون «أنه لا يوجد بديل عن مساءلة الرئيس إذا قرر النواب ذلك»، وكشفت صحف عن طلب ترامب المساعدة من أستراليا، لضرب التحقيقات الداخلية حول التدخل الروسي في الانتخابات.

وكشفت «سي إن إن»، أمس، أن بومبيو، اشترك في محادثة ترامب الهاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي يعتقد الديمقراطيون أنها هدفت لإيذاء بايدن، وأطلقوا بسببها تحقيقات ترمي لعزل الرئيس، واستدعي خمسة دبلوماسيين للمثول أمام لجان للتحقيق في المجلس بشأن القضية.

وقال بومبيو في رسالة نشرها على حسابه في «تويتر»، إن استدعاء الدبلوماسيين «لا يمكن أن يفهم إلا على أنه محاولة ترهيب والإساءة إلى مهنيين كبار في وزارة الخارجية». وأشار بومبيو في رسالته إلى «عيوب إجرائية وقانونية عميقة» في الاستدعاءات، وخلص إلى القول إنه «من غير المعقول» قيام الكونجرس منذ الأربعاء بالاستماع إلى الدبلوماسيين الخمسة بدلاً من اقتراح مواعيد لاحقة.

والدبلوماسيون الخاضعين للاستجواب، هم كورت فولكر، الموفد الخاص السابق إلى أوكرانيا، والسفيرة السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش، ومساعد وزير الخارجية المكلف الشؤون الأوروبية، جورج كنت، والسفير لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، والمستشار لدى بومبيو في وزارة الخارجية اورليتش بريشبول.

كما أمرت لجان التحقيق، أمس الأول، محامي ترامب الشخصي رودي جولياني، بتسليمهم وثائق تتعلّق بقضية أوكرانيا. وقال النواب في بيان، إنّ جولياني «أقرّ على التلفزيون بأنّه طلب، بصفته المحامي الشخصي للرئيس، من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن» على خلفية أنشطته في أوكرانيا، مشيرين إلى أنّ الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك ملزم بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول منتصف الشهر الجاري. وحذّرت لجان التحقيق، جولياني من أنّ «رفضك أو عدم امتثالك لهذا الأمر الزجري سيكون دليلاً على إعاقة التحقيق الجارية».

في السياق نفسه، اعترف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، إنه لن يكون أمامه «أي خيار» سوى مساءلة ترامب إذا قرر مجلس النواب ذلك.

وقال ماكونيل لشبكة «سي.إن.بي.سي»: «لن يكون لدي أي خيار سوى القيام بذلك». وتابع: «وفقاً لقواعد مجلس الشيوخ، نحن مطالبون بالمضي في ذلك، إذا قرر النواب السير في هذا الطريق». وأضاف: «قواعد المساءلة بمجلس الشيوخ واضحة تماماً».

من جهة أخرى، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز»، أنّ ترامب طلب من رئيس الوزراء الأسترالي أن يساعد وزير العدل بيل بار في جمع معلومات بغية فتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولَين أمريكيَّين، بأنّ ترامب طلب ذلك خلال مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، موضحة أن البيت الأبيض منع الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترامب مع نظيره الأوكراني.

وصباح، أمس، أعلن متحدّث باسم الحكومة الأسترالية أنّ كانبيرا «مستعدّة دوماً للمساعدة والتعاون مع الجهود الرامية لجلاء الموضوعات التي يتم التحقيق فيها». وأضاف المتحدّث أنّ «رئيس الوزراء أكّد هذا الأمر مجدّداً خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي». (وكالات)