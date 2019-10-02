الإمارات تنتخب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



انطلقت، أمس، مرحلة التصويت المبكّر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في تسعة مراكز، موزعة على جميع إمارات الدولة، عقب إجراء عملية الفحص المركزي لقاعدة بيانات أعضاء الهيئات الانتخابية إيذاناً ببدء عمليات التصويت على مستوى الدولة.

ونشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على انستجرام مقطع فيديو يحتوى على كلمات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، عن المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة بدء التصويت المبكر للمجلس.

فيما أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الانتخابات الرابعة التي تشهدها دولة الإمارات، خطوة متقدمة أخرى في برنامج التمكين. وقال عبر «تويتر»: «بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرابعة التي تشهدها دولة الإمارات، خطوة متقدمة أخرى في برنامج التمكين ومجلس تاريخي قادم سيشهد توازنا فاعلا عبر تمثيل متساو للمرأة والرجل. تذكر أن صوتك أمانة».

وقام أعضاء لجنة الفرز المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 بإجراء عملية الفحص المركزي عند الساعة السابعة صباحاً، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وأدخل أعضاء اللجنة الأرقام السرية التي تم من خلالها فتح نظام التصويت أمام الناخبين والمرشحين، والتأكد من خلو قواعد البيانات للنظام الإلكتروني من أية أصوات مسبقة، جرى بعد ذلك فتح النظام أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة السادسة مساءً، ولمدة ثلاثة أيام.

ويتم فتح النظام مجدداً في اليوم الانتخابي الرئيسي، يوم السبت المقبل، أمام الناخبين، ولمدة 12 ساعة، ومن الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الثامنة مساء، موعد انتهاء عمليات التصويت، ليتم بعدها احتساب الأصوات، وإعلان النتائج الأولية.

وقال عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: «إن إقبال المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية على التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، يؤكد الحس الوطني العالي للناخبين، ومدى حرصهم على تعزيز مكتسبات الدولة على مختلف الصعد، لاسيما على مستوى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، والمساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات».

وشكر القيادة الرشيدة، وأصحاب السمو حكّام الإمارات، على الدعم المستمر لكل مراحل العملية الانتخابية من أجل تعزيز مشاركة المواطن في عملية صنع القرار، بما يعكس الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطنين، ويدعم دور المجلس الوطني الاتحادي في مواكبة تطلعات مواطني دولة الإمارات وتحقيق استراتيجياتها الوطنية الطموحة.

وأكّد أن دولة الإمارات تسجل بمشاركة أعضاء الهيئات الانتخابية في مرحلة التصويت المبكّر للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، محطة جديدة من محطات الإنجاز للوصول إلى عملية انتخابية وفق أعلى المعايير، كما بين أن عملية التصويت المبكّر جاءت لمنح المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية مساحة زمنية أكبر للمشاركة في العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وأشاد بجاهزية مراكز التصويت المبكر التسعة الموزعة على مختلف مناطق الدولة، مثمّناً الدور التنظيمي المتميز للجنة الوطنية للانتخابات واللجان المنبثقة عنها، ولجنة إدارة الانتخابات ولجان الإمارات لتسهيل عملية التصويت بكل مراحلها أمام المواطنين.

ولفتت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى إمكانية إدلاء الناخب عضو الهيئة الانتخابية من أية إمارة بصوته في أي مركز تصويت مبكر على مستوى الدولة.

كما نوّهت اللجنة الوطنية للانتخابات بضرورة تجنّب الترويج لأي من مرشحي المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة، سواء عبر منصات ووسائل الإعلام، أو من خلال مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من داخل المراكز الانتخابية، مع انطلاق اليوم الأول للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.