مجلس الشعب يمهّد لإصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية في مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري، أمس، التي تعد الأولى في دور الانعقاد الخامس والأخير، هجوماً حاداً على الحكومة بسبب ما يعانيه المواطنون من مشكلات، وذلك لأول مرة منذ تولي هذه الحكومة المسؤولية، كما يعد هذا الهجوم أمراً غير مألوف من جانب مجلس النواب الحالي، الذي حرص طوال السنوات الماضية على عدم انتقاد الحكومة- بشكل عام- تحت أي ظرف، وهو ما يشير إلى إمكانية إجراء تغيير أو ربما تعديل وزاري، وكذلك في أوساط المحافظين، عقب حالة التوتر التي شهدتها مصر مؤخراً.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة: إن دور الانعقاد الحالي، سيشهد وقفة حاسمة وشديدة مع الحكومة، والأعضاء لن يتركوا الشعب المصري ومصالحه، بعيداً عن قاعة البرلمان، مؤكداً أن مجلس النواب لن يسمح لكل المسؤولين بالحكومة والمحافظين بأن يصدروا المشاكل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية، وعليهم أن يحنوا على هذا الشعب؛ لأنه قدم الكثير وينتظر من المجلس الكثير والكثير.

ولفت عبد العال، إلى أن المجلس، سيعمل على تفعيل كل الأدوات الرقابية على الحكومة، خاصة أن التاريخ لن يرحم هذا المجلس، إذا ترك الحكومة والتنفيذية والمحافظين بهذه الصورة، مؤكداً أن جلسة البرلمان اليوم لتأكيد اللحمة الوطنية من الشعب تجاه القيادة السياسية والقوات المسلحة ورجال الشرطة، وأننا مع الرئيس السيسي وداعمون له، وأرواحنا على أكفنا دفاعنا عن هذا الوطن.

وأكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أن الفترة المقبلة، ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: «الشعب قال إنه يد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماماً»، مؤكداً أن هذه الجلسة هي دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، ورسالة بذلك للداخل والخارج.

وطالب النائب مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد مصالحة وطنية مع الشعب، وقال: «نريد مصالحة وطنية حقيقية مع الطبقة المتوسطة، التي تآكلت وانضمت للطبقة الكادحة، ونريد مصالحة مع الصحافة التي تحولت إلى إعلام المنع والمنح ولم تعد تستطيع استضافة نائب أو وزير أو محافظ، ونريد للقوى الناعمة أن تقوم بدورها، خاصة بعد أن زادت الممنوعات وأين الفنانون ودورهم مع الناس؟»، مطالباً رئيس مجلس النواب بوجوب إخراج الاستجوابات من الدرج ومناقشتها.

وفتح عماد محروس، عضو مجلس النواب، النار على الحكومة، مطالباً بسرعة رحيل من وصفهم ب«الفاشلين من الوزراء»، متهماً الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بالكذب على الشعب، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك وقفة مع الوزير.