دبي.. حضور متنوع ومرونة في الإجراءات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : محمد إبراهيم ومحمد ياسين:

أكد أحمد بن حميدان، رئيس لجنة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن عملية التصويت تمت بسهولة ويسر لكل الناخبين؛ وفق عملية تنظيمية، قام بها الشباب المتطوعون، فيما حفلت اللجنة بحضور متنوع من الناخبين.

قال أحمد بن حميدان: إن عملية التصويت لا تستغرق سوى ثوان معدودة؛ لكن يجب على الناخبين التأكد من وجود أسمائهم ضمن كشوف أعضاء الهيئة الانتخابية قبل الذهاب لمركز التصويت.

وأوضح: إن الناخب عندما يصل نبدأ بالتعرف إلى شخصيته، كما نعرفه بطريقة التصويت، وأكد حرص اللجنة على تقديم كافة التسهيلات للناخبين، وأكد بأنهم لم يلاحظوا أي شيء يعوق عملية التصويت.

جاء ذلك خلال مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 التي انطلقت، أمس، في «مركز دبي الانتخابي»، بالمركز دبي التجاري العالمي، ضمن 9 مراكز منتشرة في جميع إمارات الدول؛ حيث تم فتح باب التصويت في ال9 صباحاً، واستمر حتى الساعة ال6 مساء، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد الخميس.

وقال رئيس المركز الانتخابي في المركز التجاري العالمي بدبي، محمد جمعة السويدي: إن المركز فتح أبوابه أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحاً، وشهد إقبالاً كبيراً منذ الساعة الأولى؛ حيث إن عملية التصويت تتم من خلال أربع خطوات؛ تضم إدخال الهوية في جهاز القارئ، واختيار المرشح بطريقتين إما عن طريق رقم المرشح أو صورته، ثم تأكيد رقم المرشح، والخطوة الأخيرة عبارة عن إفادة تظهر للناخب بانتهاء عملية التصويت، مضيفاً: إن المركز يعمل به 60 متطوعاً ومتطوعة من السابعة صباحاً.

وأكد أن اليوم الأول من التصويت المبكر لم يشهد أي ملاحظات سواء من الناخبين أو المرشحين، وتوافرت جميع الخدمات اللوجيستية، داعياً الناخبين الذين وردت أسماؤهم في الهيئات الانتخابية إلى سرعة التوجه لمراكز الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم، واختيار من يمثلهم في المجلس الوطني الاتحادي.

في وقت شهد مركز التصويت إقبالاً جيداً من الناخبين، فور فتح باب الاقتراع، في اليوم الأول للتصويت المبكر، شارك فيها جميع شرائح المجتمع من كبار المواطنين والشباب والعنصر النسائي، فضلاً عن أصحاب الهمم الذين أعربوا عن حرصهم على المشاركة في هذا الحدث الوطني.

وأكد عدد من الناخبين جودة التنظيم، وتعدد الأجهزة المخصصة؛ لإدلاء الناخبين بأصواتهم، فضلاً عن تخصيص أجهزة لتدريب الناخبين على خطوات عملية التصويت، ومن ثم فإن الفترة الزمنية، التي يستغرقها الناخب منذ دخوله إلى اللجنة حتى الإدلاء بصوته لا تزيد على دقيقتين شاملة التدريب.

ومع بدء عملية التصويت التقت ”الخليج 365” بعدد من الناخبين أمام صناديق الاقتراع؛ إذ أعرب سعيد الفلاسي عن ارتياحه لسير العملية الانتخابية، مثمناً الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الوطنية للانتخابات، وأعرب عن فخره واعتزازه بالقيادة الرشيدة التي تسعى إلى تأمين جو ديمقراطي يرسم لوحة من التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع كافة.

وقالت مهرة عبد الرحيم فلكناز، مدير الدعم التجاري في طيران الإمارات، وأول الناخبات في دبي، إن مطلبها الأساسي من المرشح هو نقل صوتنا للمسؤولين بشكل دائم، وأن يقدم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، وأن يكون في خدمة أبناء إماراته. وعبّرت عن سعادتها بما وجدته من سهولة الوصول لصناديق الانتخاب والتنظيم المتميز لدخول الناخبين وخروجهم من مقر اللجنة.

ومن جهتها قالت مها بن سويدان، إنها سعيدة بمشاركتها في هذا العرس الانتخابي لأول مرة، مؤكدة أنها تسعى لأن تكون أحد المرشحين في المستقبل، وقالت: إن دولة الإمارات سخرت إمكاناتها؛ لإسعاد المواطنين.

وأكد ماجد العصيمي، من أصحاب الهمم، وهو أحد المرشحين، إن ما نشهده اليوم هو عرس حقيقي، نشارك به في دولة وضعت استراتيجية مكنت أصحاب الهمم من الوظائف، وتحدث عن برنامجه الانتخابي، الذي ركز من خلاله على زيادة الوعي المجتمعي باحتياجات أصحاب الهمم.

أما سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، فأثنى على حسن التنظيم وسرعة أداء المتطوعين لخدمة الناخبين عبر شاشات الانتخاب الإلكترونية، مؤكداً أن الإمارات سبقت دولاً كثيرة، وتجارب قديمة في شتى المجالات، وأن ما نشهده اليوم هو خير دليل على تفوقنا، والمضي قدماً إلى تصدر دول العالم.

ومن جانبها، قالت مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة الفندي: إن المرشحين طرحوا خلال فترة الدعاية الانتخابية، برامج متكاملة تناولت عدداً من القضايا التي تهم المواطن؛ ولذلك لابد أن يكون الاختيار بناء على عدة معايير؛ أهمها: أن يتبنى المرشح قضايا معينة، يستطيع أن يناقشها ويطرح لها حلولاً قوية وقابلة للتنفيذ، إضافة إلى توافر تمتع المرشح بالنشاط الفاعل مع الجمهور.

وقال المواطن مانع السويدي، عقب إدلائه بصوته في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي: لابد أن يتمتع عضو المجلس بالشفافية والمسؤولية، واللباقة في الحديث، و›الكاريزما».

ضاحي خلفان: الأجهزة الإلكترونية سرَّعت عملية التصويت

Advertisements

أدلى نائب رئيس شرطة دبي والأمن العام، الفريق ضاحي خلفان، بصوته في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في لجنة التصويت بمركز دبي التجاري العالمي، في الدقائق الأولى من أول أيام التصويت المبكر.

وأكد أن عملية التصويت لم تستغرق سوى ثوانٍ، مشيداً بحسن تنظيم قاعة التصويت، واستخدام التقنية وتعدد الأجهزة المستخدمة في التصويت، ما يسهل إدلاء الناخب بصوته.

وأضاف: إن كافة عناصر العملية الانتخابية؛ لخدمة الوطن، وقد شهدت هذه العملية تطورات كبيرة، على الرغم من أنها لم تتعد أربع دورات.

وشدد على ضرورة أن يكون المرشح متفاعلاً مع أفراد المجتمع بعد فوزه بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، لافتاً إلى أن الجميع يعد فائزاً سواء المرشح الذي فاز بعضوية المجلس أو الذي لم يخالفه التوفيق.

تجسيد نجاح مسيرة التمكين السياسي

أكد الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حدث وطني يرسخ قيم المشاركة ونهج الشورى في الإمارات، ويجسّد نجاح مسيرة التمكين السياسي التي وضع أسسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطابه التاريخي؛ بمناسبة اليوم الوطني ال34 للاتحاد.

وقال الغفلي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش انطلاق اليوم الأول من فترة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أمس، إن اللجنة الوطنية للانتخابات أجرت قبيل بدء عملية التصويت فحصاً مركزياً لقاعدة بيانات أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة في مركز الانتخاب الرئيسي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض؛ للتأكد من خلوها من أي عمليات تصويت مسبقة؛ وذلك بحضور عدد من المرشحين ووكلائهم؛ والتزاماً بمبادئ الشفافية والدقة.(وام)