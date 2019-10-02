الجيش الليبي يعلن تدمير مواقع للطائرات التركية المسيرة بمطار مصراتة

بنغازي - سبوتنيك. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك نسخة منه، إن "بعد ورود تقارير من أجهزة الاستخبارات بالقوات المسلحة والتي ترصد أماكن متفرقة في مطار معيتيقة ومطار مصراتة، تم تحديد هذه المواقع والتي تستخدم في تجهيز وتذخير وتخزين الطائرات المُسيّرة التركية وذخائرها".
وأضاف، تم تحديد عدد 2 دُشم في مطار مصراتة أستخدمت أيضا لنفس الأغراض"، وأشارت إلى أنه "تم التعامل مع هذه المواقع التي تُهدّد قواتنا المسلحة من خلال مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة، وقد أقلعت مقاتلاتنا من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في توقيت واحد والقضاء على هذا التهديد".
وأضاف البيان، بأن "حققت هذه الحملة الجوية أهدافها بكل دقة، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100 بالمئة، وعادت مقاتلاتنا لقواعدها سليمة بعد تنفيذها لواجباتها وتحقيق أهدافها بنجاح".
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