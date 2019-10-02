شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يدعو إلى ضبط النفس وإحترام القانون على خلفية المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس العراقى برهم صالح، إلى ضبط النفس واحترام القانون، على خلفية المظاهرات التى شهدتها عدة مدن عراقية.

وقال صالح - فى تغريدة أوردتها قناة "السومرية نيوز" - إن ‏التظاهر السلمى حق دستورى مكفول للمواطنين، موضحًا أن القوات الأمنية مكلفة بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام.

ولفت إلى أن الشباب العراقى يتطلع إلى الإصلاح وفرص العمل، مؤكدة أن واجب الدولة تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة.

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وكان رئيس تيار الحكمة الوطنى عمار الحكيم قد دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة؛ لمناقشة ما رافق مظاهرات اليوم من "خروقات".

وقد أصدرت خلية الإعلام الحكومى العراقية، بيانًا بشأن تظاهرات اليوم فى بغداد والمحافظات، حيث أعلنت وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الأمنية خلال التظاهرات.