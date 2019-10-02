قيادية في"فتح": تشكيل لجنة لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات الفلسطينية العامة

أيسر العيس/الخليج 365



كشفت قيادية في حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات الفلسطينية العامة.



وفي تصريح لها عبر تلفزيون فلسطين (رسمي)، بينت عضو مركزية "فتح" دلال سلامة أن اللجنة ستتشكل من أعضاء اللجنة المركزية للحركة، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، بهدف التشاور مع فصائل العمل الوطني قبل اصدار مرسوم رئاسي لعقد الانتخابات.



وشددت سلامة على ضرورة ان تستجيب حماس للانتخابات، وأن تقبل بصندوق الاقتراع كبوابة لإنهاء الانقسام.



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وأضافت "عقد الانتخابات يشكل تحديا ذاتيا نحو انهاء الانقسام، وتحديا لسياسة الضم والتوسع الإسرائيلية نحو تكريس دولة فلسطين، وتحديا للمجتمع الدولي المطالب بحماية العملية الديمقراطية في دولة فلسطين".



والخميس، أعلن الرئيس محمود عباس، خلال كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس.



كما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، استعدادها لإجراء الانتخابات العامة الشاملة، والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

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