شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 93 ألف سيارة «جنرال موتورز».. خلل كارثي يهدد حياة الركاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، 93.253 سيارة (جنرال موتورز) لوجود خلل ببرمجة وحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل قد يضعف من أداء مساعد الفرامل ويزيد المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة ما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم شركة الجميح للسيارات وشركة التوكيلات العالمية وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظاً على سلامتهم وحفظاً لحقوقهم.

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ويشمل الاستدعاء كلاً من الطرازات التالية (سيارات كاديلاك اسكاليد 2015 إلى 2017، وسيارات شفرولية سلفيرادو من 2014 إلى 2018، وسيارات شفرولية سوبربان من 2015 إلى 2017، وشفروليه تاهو من 2015 إلى 2018، وجي ام سي سييرا من 2014 إلى 2018، وجي ام سي يوكون من 2015 إلى 2018).

ونصحت وزارة التجارة مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركات المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.