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مصر تستعد لإنشاء مصنع محطات لشحن السيارات الكهربائية

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

سيارة كهربائية

سيارة كهربائية

مصر تستعد لإنشاء مصنع محطات لشحن السيارات الكهربائية

كتب

الخليج 365

وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي في مصر مذكرة تفاهم مع شركة SSE الصينية، وشركة ماراثون الدولية المحدودة للتكنولوجيا لإنشاء مصنع لإنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية.

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وتسعى مصر لتوطين صناعة محطات الشحن الكهربائية، وخدمة إعادة تدوير بطاريات الشحن في شركاتها التابعة، للتوسع في استخدام المركبات الكهربائية، التي تعد مستقبل المركبات في العالم كله.

كما تتطلع القاهرة إلى تغيير أسطول سيارات النقل العام لتعمل بالطاقة الكهربائية، بدلا من الوقود التقليدي، حيث تحقق عائدا اقتصاديا من خلال استخدام الكهرباء بدلا من البنزين والسولار، بالإضافة إلى قلة تكاليف صيانتها، فضلا عن العائد البيئي لها.

وكان مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع لوزارة الإنتاج الحربي في مصر، وشركة فوتون الصينية عقدا لتصنيع 2000 باص كهربائي على مدار أربع سنوات على هامش منتدى الحزام والطريق في أبريل الماضي، ومذكرة تفاهم مع شركة "جيلي" الصينية لإنتاج عربات الركوب الكهربائية في سبتمبر الجاري.

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