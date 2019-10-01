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موسكو - سبوتنيك. وكتب السيناتور على "فيسبوك":
© AP Photo / Raad Adayleh
وأضاف "عملياً ودون أي احتمال للخطأ هنا، يمكن الإشارة على خارطة سوريا إلى أماكن نشاطهم [الإرهابيين] الأكبر. وهي نفس أمكنة تواجد القوات الأمريكية".
هذا وكان مقر التنسيق المشترك الروسي السوري، أعلن بأن الولايات المتحدة أحبطت خطة إجلاء المدنيين من مخيم الركبان. ووفقا لخطة الأمم المتحدة التي تدعمها دمشق، كان ينبغي، وعلى مدى خمسة أيام، أن يغادر مخيم اللاجئين من 2 إلى 2.5 ألف شخص. ومع ذلك، في 29 أيلول/ سبتمبر، وعبر معبر "جليب"، بدلا من ألفي مواطن سوري المقرر إجلاءهم من مخيم الركبان، غادر ما مجموعه 336 شخصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر سيناتور روسي يعلق على عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها وإخراج اللاجئين من "الركبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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