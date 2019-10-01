رئيس الوزراء الإثيوبي يتصل هاتفيا بمحمد بن سلمان

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، "جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك". ولم تذكر الوكالة أية تفاصيل أخرى.

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