دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سوني تعزّز كاميراتها الراقية المدمجة في دولة الإمارات العربية المتّحدة

دبي، الإمارات العربية المتّحدة، 11 سبتمبر 2019 – أعلنت سوني عن إضافة جديدة تنضمّ إلى سلسلتها من كاميرات RX الحائزة جوائز مرموقة مع طرح كاميرا RX 100 VII (طراز DSC-RX100M7) في دولة الإمارات العربية المتّحدة. وبالاستفادة من التقنيات المطورة التي تتمتّع بها كاميرا سوني ألفا Sony Alpha ذات الإطار الكامل، يحقق طراز RX100 VII مستويات جديدة من الأداء في كاميرا مدمجة الحجم، في كل من الصور الساكنة والأفلام، مما منح المستخدم شعوراً بالثقة على أنّه مزوّدٌ بمستوًى احترافي في جيبه لتصوير لقطات عفوية من الحياة اليومية.

تمّ تجهيز كاميرا RX100 VII بمستشعر الصور Exmor RS CMOS من نوع 1.0 ذات قوام مكدس وأحدث جيل من معالج الصور BIONZ X.

توفر هذه المجموعة مستويات جديدة من أداء الضبط التلقائي للصورة وتحقق مستويات سرعة لم يسبق رؤيتها سوى في كاميرا ألفا Alpha 9. وبفضل العدسة عالية التكبير من نوع Zeiss Vario-Sonnar T* 24-200mmF2.8 – F4.5ـ ترتفع مستويات المرونة في التصوير مما يجعل كاميرا RX100 VII خياراً متعدد الاستخدامات لجميع أنواع سيناريوهات التصوير لمستخدميها، من هواة التصوير إلى المحترفين. © alqiyady سوني تعزّز كاميراتها الراقية المدمجة في دولة الإمارات العربية المتّحدة

معيار جديد لأداء AF في كاميرا مدمجة

تضمّ كاميرا RX100 VII نظام تركيز تلقائي رائد عالمياً مع 357 نقطة تركيز تلقائي لرصد المراحل و425 نقطة AF للكشف عن التباين. إضافة إلى ذلك، وبفضل التحكّم المعزّز في العدسة، يمكن تحقيق تركيز تلقائية بسرعة تبلغ 0.02 ثانية، وهي الفترة الأسرع على الإطلاق عالميا. وتحقق الكميرا أيضاً قفزة نوعية بارزة على صعيد التتبّع AF/AE (تركيز تلقائي/تعريض تلقائي) خلال التصوير المتواصل[1] مما يعني أنّ الكاميرا تقوم بحساب معدّل AF/AE حتى 60 مرة بالثانية[2] وتلتقط حتى 20 لقطة سريعة الحركة مما يضمن التقاط كلّ لحظة بشكل دقيق وسلس.

إضافة إلى ذلك، يحق مستشعر الصور صوراً خالية من التعتيم للحصول على المشهد الحقيقي بشكل كامل، حتى في حال التصوير المتواصل حتى 20 لقطة بالثانية، وهي نفس التجربة التي تتيحها كاميرا ألفا Alpha 9. ذلك، وتتميّز كاميرا RX100 VII بنمط محرّك جديد هو تصوير اللقطات المتتابعة بكبسة واحدة Single Burst Shooting، لالتقاط الصورة عالية السرعة المثالية حتى 90 إطاراً في الثانية بنسق JPEG/RAW باستخدام الغالق المقاوم للتشويش. تسمح خاصية Single Burst Shooting للمصوّر الفوتوغرافي بتأطير الحركة السريعة والتصوير كما لوكان يلتقط صورة واحدة غير أنّ الكاميرا ستلتقط سبع صور ساكنة، يتمّ التقاطها بمعدّل 90 أو 60 أو 30 لقطة بالثانية ليقوم بذلك المستخدم باختيار اللحظة المثالية.

ولأوّل مرة في كاميرا مدمجة الحجم، تقدّم كاميرا RX100 VII تتبّعاً متطوّراً في الوقت الحقيقي وخصائص التركيز التلقائي بالعين في الوقت الحقيقي. وتلجأ خاصية التتبّع بالوقت الحقيقي أحدث خوارزميات سوني بما في ذلك إمكانية التعرف إلى هدف التصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي حرصاً على تصوير الأهداف بدقة متناهية، حتى من خلال الشاشة اللمسية على الشاشة الخلفية. وتستخدم خاصية التصوير بالوقت الحقيقي من خلال التركيز التلقائي بالعين، هي أحدث نسخة من تقنية التركيز التلقائي بالعين Eye AF من سوني، أسلوب التعرّف إلى هدف التصوير بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن بيانات العين ومعالجتها بالوقت الحقيقي، مما يؤدّي إلى الحصول على دقة أفضل وأداء أفضل على صعيدي السرعة والتتبّع من التركيز التلقائي بالعين للأشخاص والحيوانات على حدّ سواء، ويسمح بالتالي للمصوّر بالتركيز فقط على تركيبة الصورة.

مثالية لصناعة الأفلام

تتميّز كاميرا RX100 VII بحجمها المدمج ووزنها الخفيف (302 جم / 102 مم x 58 مم x 43 مم[3] تقريباً) يعني أنه يمكن حملها دائماً ويمكن تثبيتها في أماكن لا تصلح للكاميرات الأكبر حجماً. غير أنّه وعلى الرغم من حجمها الصغير، تتميّز RX100 VII بباقة من إمكانات صناعة الأفلام من المستوى الاحترافي والمثالية للتصوير خلال التنقل مثل التدوين المرئي vlogging:خاصية تسجيل فيديو بقدرة 4K مع قراءة كاملة للبكسلات وبدون تخزين للبكسلات مع تسجيل بنسق XAVC S™ بمعدّل بتات عالٍ تتبّع بالوقت الحقيقي وتركيز تلقائي بالعين في الوقت الحقيقي للفيديو تصوير ثابت نشط Active SteadyShot[4] بقدرة 4K أكثر فعالية بـ8 مرّات مقارنة بالتصوير الثابت القياسي Standard SteadyShot بقدرة 4K مدخل[5] ميكروفون متكامل Hybrid Log-Gamma (HDR) / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3/S-Log3 متوافقة مع وظيفة تعديل الأفلام Movie Edit add-on التي يتيحها تطبيق Imaging Edge™ للحصول على تصوير فيديو ثابت وتنقيح محسّن تسجيل بيانات للأفلام[6] بوضع عمودي تصوير متقطّع[7] Interval Shooting للحصول على أفلام "تايم لابس" رائعة تسجيل بطيء جداً[8] Super Slow Motion حتى 1000 إطار بالثانية شاشة قابلة للإمالة بمعدّل 180 درجة لمزيد من سهولة الاستخدام خلال التدوين المرئي

وقال مورات غابيسلي، رئيس قسم التصوير الرقمي لدى سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: "تضع كاميرا RX100 VII معايير جديدة لمجالي التصوير الفوتوغرافي والفيديو في كاميرا مدمجة الحجم، ونحن على ثقة بأنّ سرعتها الفائقة وإمكاناتها اللافتة على صعيد التركيز التلقائي ستجعلها تلقى استحساناً كبيراً من قبل العملاء. وسيشعر بالتالي المستخدمون بالاطمئنان لامتلاكهم قوّة كاميرا ألفا Alpha 9 في جيبهم، وبحجم صغير جداً، وبأنّهم يستطيعون الوثوق بالكاميرا في مختلف الظروف والمواقف."

رزمة المقابض المخصصة لمصوّري التدوين المرئي

أصبح من السهل إعداد الكاميرا وتجهيزها بميكروفون خارجي للتدوين المرئي بفضل رزمة مقبض التصوير Shooting Grip Kit (DSC-RX100M7G). وتشمل الرزمة مقبض التصوير Shooting Grip (VCT-SGR1) المخصص لكاميرا RX100 VII والذي يسمح بالتسجيل والتكبير بسهولة وبمتناول الأصابع، إضافة إلى حامل مع منفذ للأكسسوارات لوصل الميكروفون وبطاريتين قابلتين للشحن (NP-BX1)[9].

علبة حافظة جديدة لسلسلة RX100

طرحت سوني أيضاً علبة حافظة جديدة من الجلد لسلسلة كاميرات RX100 والتي تتضمن غطاءً للعدسة وحزاماً للكتف لحماية الكاميرا من الصدمات. ويوفّر هذا الغطاء الجديد وصولاً سهلاً إلى مقبس الميكروفون ومنفذ USB مما يسهّل عملية الشحن ونقل الصور بدون الحاجة إلى إزالة العلبة. تتوافر العلبة الحافظة باللونين الأسود أو البيج.

التوافر

أصبحت كاميرا RX100 والعلبة الحافظة LCJ-RXK متوافرتان اليوم في دولة الإمارات العربية المتّحدة بثمن 5099 درهماً إماراتياً في بوتيك سوني في دبي مول ومتجر كانساس في مول الإمارات.

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لمزيد من المعلومات عن المنتج، يُرجى زيارة:

RX100 VII: https://www.sony-mea.com/en/electronics/cyber-shot-compact-cameras/dsc-rx100m7

LCJ-RXK: https://www.sony-mea.com/en/electronics/cyber-shot-compact-cameras-cases-covers-straps/lcj-rxk

يمكن مشاهدة فيديو عن كاميرا RX100 VII هنا. ###

[1] مقارنة بكاميرا RX100 VI

[2] يمكن تحديد كل من العين اليمنى والعين اليسرى، إما عن طريق القائمة أو عن طريق لوحة الشاشة التي تعمل باللمس

[3] العرض x الارتفاع x العمق

[4] زاوية تعويض الصورة في النهاية العريضة (مقارنة مع الوضع القياسي بوضوح 4K

[5] وصل الميكروفون بدون مقبض التصوير يحتاج أكسسواراً خاصاً

[6] تشغيل الفيلم ضمن الكاميرا ممكن في وضع أفقي. يعتمد عرض أو عدم عرض الأفلام في الوضع العمودي على جهازك.

[7] لا تعمل شبكة واي-فاي خلال التصوير المتقطّع

[8] التسجيل الصوتي غير متاح. يلزم وجود بطاقة ذاكرة SDHC / SDXC من الفئة 10 أو أعلى

[9] تُرفق واحدة مع هيكل RX100 VII

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي