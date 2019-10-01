"عصائب أهل الحق": حان الوقت للرد على إسرائيل

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

رأت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق التي يتزعمها قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، أن الوقت حان للرد على إسرائيل، في إشارة إلى "تورط إسرائيل" بعمليات قصف استهدفت الحشد الشعبي.

وقال النائب عن الحركة في البرلمان العراقي حسن سالم في بيان صحفي "على خلفية إقرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بمسؤولية تل أبيب عن قصف بعض مواقع الحشد، فإن الرد صار واجبا ضد إسرائيل".

وأضاف أن "الحكومة مطالبة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها أخلت بها ولم تحم الأجواء العراقية بل إن الطائرات الصهيونية المسيرة كانت تنطلق من القواعد الأمريكية في العراق".

وأشاد سالم بـ "رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي على شجاعته بكشف حقيقة نتائج التحقيق".

المصدر: RT