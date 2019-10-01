شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق هائل فى مطار هوارى بومدين بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إندلع حريق مهول، مساء اليوم،الثلاثاء، داخل مبنى في مطار هواري بومدين بالجزائر.
وقالت صحيفة (النهار) الجزائرية، نقلا عن مصادر، أن الحريق التهم كامل المبنى، الذي يقع قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار.
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