اخبار الخليج

اندلاع حريق هائل فى مطار هوارى بومدين بالجزائر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق هائل فى مطار هوارى بومدين بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إندلع حريق مهول، مساء اليوم،الثلاثاء، داخل مبنى في مطار هواري بومدين بالجزائر.

وقالت صحيفة (النهار) الجزائرية، نقلا عن مصادر، أن الحريق التهم كامل المبنى، الذي يقع قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق هائل فى مطار هوارى بومدين بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا