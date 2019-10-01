رئيس أركان جيش السودان يرأس وفد بلاده فى اجتماعات الآلية المشتركة مع جنوب السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية المكلف، وفد السودان المشارك في الجولة الرابعة عشر، لاجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، والتي تستضيفها جوبا غدا وبعد غد، على مستوى، وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في البلدين.
وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، إنه من المنتظر أن تبحث تلك الجولة، قضايا المعابر الحدودية، وتفعيل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، واستعراض تقرير آلية المراقبة والتحقق المشتركة، إلى جانب موقف تنفيذ أجندة الاجتماع السابق، الذي انعقد في الخرطوم في مارس الماضي.
ومن المقرر أن يغادر رئيس أركان الجيش السوداني، والوفد المشارك في الاجتماعات، إلى جوبا صباح غد.
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