شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يحتجون بعد نقل معتقل إلى المستشفى خلال استجواب إسرائيل له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر فلسطينيون فى القدس والضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء بعد نقل معتقل، يشتبه فى أنه قتل مراهقة إسرائيلية فى هجوم بعبوة ناسفة، إلى المستشفى أثناء استجواب القوات الإسرائيلية له.

وفى مدينة رام الله بالضفة الغربية، أحرق 300 متظاهر إطارات السيارات ورشقوا الجنود الإسرائيليين، الذين تمركزوا بمواقع فى حقول قريبة، بالحجارة.

وبعدما أغلق متظاهرون ملثمون الطرق، ردت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وزخات المياه كريهة الرائحة خلال اشتباكات استمرت نحو ثلاث ساعات.

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وقال مصور لرويترز إن نحو 50 فلسطينيا احتجوا في القدس قبل أن تفرق الشرطة المظاهرة وتعتقل ثلاثة أشخاص.

وتأتي الاحتجاجات بعد اعتقال سامر العربيد، المشتبه به في الهجوم بعبوة ناسفة في الضفة الغربية في أغسطس آب. وجرى نقل العربيد بعد ذلك إلى المستشفى.