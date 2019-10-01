رائد فضاء إماراتى ينشر صورة مرتديا الزى الوطنى فى محطة الفضاء الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، صورة تجمعه مع أفراد المحطة الفضائية الدولية، مرتديا الزى الوطنى. وكتب المنصورى معلقا على الصورة فى حسابه على موقع "تويتر": "سعيد بارتداء الزى الإماراتى على متن محطة الفضاء الدولية ومشاركة هويتى الوطنية مع زملائى رواد الفضاء".

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