شكرا لقرائتكم خبر عن عباس: منتخبنا لكرة القدم سيلتقى نظيره السعودى فى االقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن المنتخب الفلسطينى لكرة القدم، سيواجه نظيره السعودى على أرض فلسطين فى مدينة الرام بمدينة القدس، ضمن تصفيات كأس العالم.

وأعرب عباس فى هذا الصدد عن ترحيبه بالمنتخب السعودي الوطني الأول، "الذي سيصل إلى بلادنا ولأول مرة ليلعب على أرض القدس.. في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، وستقام على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة، في 15 الجاري".

وقال عباس: "هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها المنتخب الوطني السعودي، نوجه الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية"، مؤكدا أن المنتخب السعودي سيكون "ضيفا عزيزا في أرض الرباط، ارض فلسطين".