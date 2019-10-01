"حمدوك" يعتذر عن تعرض صحفيين لاعتداء خلال مؤتمر له

الخرطوم/ الخليج 365

اعتذر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء، إزاء الاعتداء على صحفيين خلال محاولتهم تغطية مؤتمر صحفي له بمطار الخرطوم، عقب عودته من باريس.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (رسمية) عن حمدوك قوله إن ما تعرض له الصحفيون "ممارسة غير المقبولة".

وأضاف "نعتذر بأشد العبارات، ونحن في بداية الديمقراطية وهذا طريق صعب يتطلب أن نعمل جميعًا لخلق مناخ ديمقراطي وندير خلافاتنا بطريقة مدنية".

واتهم صحفيون أفراد الأمن والحراسة بالاعتداء عليهم خلال محاولة الدخول لتغطية المؤتمر الصحفي.

من جانبه، أدان "تجمع المهنيين" السودانيين واللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين (غير رسمية)، في بيانين منفصلين، منع بعض وسائل الإعلام من تغطية مؤتمر حمدوك.

وقال التجمع إن دعوات تغطية المؤتمر وجهت لعدد من وسائل الإعلام دون غيرها ما يدل على "استمرار سيطرة الذهنية السلطوية القديمة".

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وأشار إلى أن الصحفيين الذي حاولوا الدخول لتغطية المؤتمر تعرضوا لـ"عنف جسدي ولفظي بالغ الحدة".

وطالبت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة المتورطين فيها.

وتعهد حمدوك، خلال مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه لن يتعرض أي صحفي في السودان للقمع أو السجن.

واعتذر وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الأسبوع الماضي، لقناة الحرة بعد تعرض مصوريها لمضايقات أمنية أثناء تغطيتهم أزمة الوقود التي تشهدها الخرطوم.

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