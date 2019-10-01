أنقرة/ الخليج 365

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على ضرورة تسريع عملية إنشاء المنطقة الآمنة بسوريا دون تضييع الوقت.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الثلاثاء، عقب مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أكار "ينبغي تسريع عملية إنشاء المنطقة الآمنة بسوريا ويجب أن نسير نحو النتيجة وألا نضيع الوقت".

وأضاف "نتابع (التطورات في منطقة شرق الفرات بسوريا) عن كثب وقواتنا المسلحة مستعدة من جميع النواحي".

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وأشار الوزير أن إسقاط الجيش التركي طائرة مسيرة مجهولة يوم السبت، هو "حادث بسيط"، مضيفا أن " سلاحنا الجوي يحمي مجالنا بطريقة قوية وشاملة للغاية".

وأسقط الجيش التركي، السبت، طائرة مسيرة مجهولة انتهكت 6 مرات المجال الجوي التركي في منطقة "درع الفرات" وغرب ولاية "كليس" الحدودية مع سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية على موقعها الإلكتروني، أنه تم استهداف الطائرة المسيرة التي تعذر تحديد هويتها، من قبل طائرتي "إف-16" أقلعتا من قاعدة "إنجرليك" بولاية "أضنة"، عند الساعة 13.24 بالتوقيت المحلي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.