غزة.. مسجد يكتسي باللون الوردي للتوعية بسرطان الثدي

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

في إطار حملة للتوعية بمخاطر سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، أضاءت جمعية خيرية فلسطينية، الثلاثاء، مسجدا على شاطئ بحر مدينة غزة باللون الوردي.

واكتسى مسجد الحساينة، خارجيا باللون الوردي في إطار الحملة التوعوية التي تقوم بها جمعية العون والأمل لرعاية مرضى السرطان (غير حكومية).

وقالت إيمان شنن مدير عام برنامج العون والأمل، في حديث للأناضول إن إضاءة المسجد تأتي للتوعية من مخاطر مرض سرطان الثدي.

وأضافت أن اختيار المسجد لهذه الفاعلية، لما له من مكانة روحانية لدى سكان قطاع غزة، إضافة إلى حث الرجال إلى دعم نسائهن لخضوعهن للفحص مبكرا للتأكد من عدم إصابتهن بالمرض.

وتابعت:" مريضات سرطان الثدي يواجهن معيقات كثيرة في القطاع، منها الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ونقص الأدوية والإمكانيات اللازمة للكشف عن المرض".

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ويعد شهر أكتوبر، شهر التوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي حول العالم، ويتخذ اللون الزهري أو الوردي كشعار من أجل التوعية من مخاطر المرض.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن مرض السرطان، يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم، بنحو 13% من مجموع وفيات سكان العالم سنوياً.

وتسبب سرطانات الرئة والمعدة والكبد والقولون والثدي وعنق الرحم في معظم الوفيات التي تحدث كل عام بسبب السرطان، وفق المنظمة.

وبحسب موقع وزارة الصحة الفلسطينية، يعتبر مرض سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشاراً في فلسطين بالعام 2018، حيث بلغت نسبة حالات الإصابة فيه 14.2 بالمئة من مجموع حالات السرطان المسجلة، بمعدل حدوث 16.7 حالة لكل 100 ألف من السكان.

وتشير الوزارة إلى أن خلال الأعوام السبعة عشر الماضية، شهدت فلسطين زيادة ملحوظة في حالات السرطان؛ إذ تضاعفت من 1073 حالة عام 2000، لتصل إلى 2536 حالة عام 2017 في الضفة الغربية وحدها.

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