مسؤول بـ"فتح" يلتقي القائم بأعمال القنصل التركي

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

أطلع روحي فتّوح المفوض العام للعلاقات الدولية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ايكت ريندا، القائم بأعمال القنصل التركي في فلسطين، الثلاثاء، على آخر التطورات السياسية وتوجهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية للمرحلة المقبلة.

وقال فتّوح، في بيان وصل وكالة الخليج 365، إنه تطرق خلال استقباله ريندا، حول "أهمية العمل المشترك بين البلدين، وأهمية دور تركيا في دعم القضية الفلسطينية".

ووجّه المسؤول في حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "موقفه الشجاع الذي عبر عنه في خطابه في الأمم المتحدة وموقفه الثابت مع الشعب الفلسطيني".

وتطرق إلى مساعي الحكومة الإسرائيلية لتهويد الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، من خلال تصعيد النشاطات الاستيطانية.

وعبّر فتوح عن "اعتزازه وتقديره بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، ووقوف تركيا الدائم والمستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني".

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من جانبه، أكد القائم بأعمال القنصل التركي ايكت ريندا، وقوف الجمهورية التركية، إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

وشدد ريندا على التزام تركيا بـ"حل الدولتين، الذي يقضي بضرورة إقامة دولة فلسطين".

وكان الرئيس التركي، قد دعا في كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بإسرائيل.

وقال أردوغان:" إذا لم تُطبق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل، إذا ما الفائدة من هذه المنظمة؟".

وأضاف وهو يرفع خرائط حول المنطقة:" أنا أتساءل أين هي إسرائيل، يا ترى أي أراضي تشملها إسرائيل، أين كانت إسرائيل عام 1947، وأين أصبحت في 1949 و1967، وأين هي حاليا؟".

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