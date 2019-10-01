إسرائيل تعتدي على وقفة تضامنية في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتدت قوات إسرائيلية، مساء الثلاثاء، على مشاركين فلسطينيين في وقفة تضامنية أمام مستشفى هداسا الإسرائيلي، بمدينة القدس المحتلة، ضد اعتقال الأسير المصاب، سامر العربيد، الذي يتلقى العلاج فيه.

وقال شهود عيان، إن القوات اعتقلت اثنين من المشاركين في الوقفة، كما أقدمت على ضرب عدد منهم بالهراوات والدفع.

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وأفاد الشهود بأن المعتقلين هما، الشابة صمود أبو خضير، والشاب نضال عابود.

وطالب عشرات النشطاء إسرائيل بإطلاق سراح العربيد الذي اعتقل منتصف الشهر الماضي من منزله في مدينة رام الله وخضع لتحقيق عسكري تسبب له بفقدان للوعي وفشل كلوي يهدد حياته، ووصفت حالته بالحرجة.

وشدد النشطاء على أن العربيد بحاجة ماسة لعلاج طبي حقيقي، وليس ما تقوم به سلطات الاحتلال، مطالبين بمحاكمة المحققين الذين اعتدوا عليه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.